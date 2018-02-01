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Vivaldi Browser’a Chrome Eklentilerini Kurabilirsiniz

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:32 - Tarih: 06 Temmuz 2018 - Yorum: 0
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Vivaldi Browser'a Chrome Eklentilerini KurabilirsinizVivaldi Browser bildiğiniz gibi Chromium altyapısına sahip. Böylelikle Google Chrome tarayıcısı ile benzer özelliklere de sahip. En güzel yanı ise bu durumun, Chrome’un eklentilerini de desteklemesi olsa gerek. Yani Google Chrome için geliştirilen birçok eklentiyi (AdBlock, Transover v.b.) Vivaldi Browser’a da kurabilmektesiniz. Yani eklenti bolluğu söz konusu. Ayrıca hız olarak da yeterli seviyede olduğu için, tarayıcınıza dilediğiniz gibi eklenti kurabilirsiniz, fazla olmaması elbette daha iyi olur. Vivaldi Browser için eklentilere göz atmak için aşağıdaki adrese göz atabilirsiniz.

Adres: Chrome Web Mağazası – Uzantılar

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