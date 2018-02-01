Hızlı ve esnek web tarayıcısı Vivaldi Browser ile ilgili ipuçlarını dile getirmeye devam ediyoruz. Önceki içeriklerimizde, kapalı sekmeleri görüntüleme ve sekme konumu değiştirme gibi içeriklere de göz atmıştık. Şimdi ise yer imi çubuğunu gösterme konusunda ilgili adımlara göz atıyor olacağız. Bildiğiniz gibi sık kullandığımız web sitelerine hızlı giriş yapabilmek adına, yer imlerini kullanırız. Bu yer imi çubuğu ise bizim için çok önemli. Peki, bunu nasıl açabiliriz?

AYRICA: Vivaldi Browser Güncelleme Nasıl Yapılır?

Vivaldi Browser Yer İmi Çubuğunu Gösterme Nasıl Yapılır?

Öncelikle tarayıcınızı açın.

Menü butonuna tıklayın.

butonuna tıklayın. Araçlar > Ayarlar sekmesine tıklayın.

Yer İmleri adlı sekmeye tıklayın.