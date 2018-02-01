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Vivaldi Browser Varsayılan Arama Motoru Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:40 - Tarih: 30 Nisan 2018 - Yorum: 0
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Vivaldi Browser Varsayılan Arama Motoru Değiştirme Nasıl Yapılır?Vivaldi Browser‘ın varsayılan arama motoru Google olarak gelmiyor. Ancak biz istersek varsayılan arama motoru değiştirme yöntemi ile Google‘ı veya benzeri farklı bir arama motorunu seçebiliriz. Bu hangi arama moturunu daha sık kullandığınız ile ilgili bir işlemdir. Yani son karar size ait. Eğer Vivaldi Browser’daki varsayılan arama motoru değiştirme yöntemini öğrenmek istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Bilmeyenler için faydalı olmasını temenni ediyoruz.

AYRICA: Vivaldi Browser Panel Konumu Değiştirme Nasıl Yapılır?

Vivaldi Browser Varsayılan Arama Motoru Değiştirme Nasıl Yapılır?

  • Öncelikle tarayıcınızı açın.
  • Menü adlı butona tıklayın.
  • Araçlar > Ayarlar sekmesine tıklayın.
  • Arama adlı sekmeye tıklayın.

Vivaldi Browser Varsayılan Arama Motoru Değiştirme Nasıl Yapılır?

  • Arama Motorları bölümünden seçim yapabilirsiniz.

Vivaldi Browser Varsayılan Arama Motoru Değiştirme Nasıl Yapılır?

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