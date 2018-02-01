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Vivaldi Browser Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:00 - Tarih: 25 Nisan 2018 - Yorum: 0
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Vivaldi Browser Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?Vivaldi Browser birçok tarayıcıdan daha farklı bir yapıda. Özellikle kişiselleştirilebilir özellikleri sayesinde kendinize özgü bir tarayıcı elde edebilmektesiniz. Geçtiğimiz içeriklerimizde, yer imi çubuğunu gösterme ve kapalı sekmeleri görüntüleme gibi konulara göz atmamızın yanı sıra, sekme konumu değiştirme gibi içerikler de kaleme almıştık. Şimdi ise Vivaldi Browser’da tema değiştirme nasıl yapılır, bunu öğreneceğiz. Böylelikle sevdiğiniz bir temayı tek tıkla kullanmaya başlayacaksınız.

AYRICA: Vivaldi Browser Güncelleme Nasıl Yapılır?

Vivaldi Browser Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?

  • Öncelikle tarayıcınızı açın.
  • Menü adlı butona tıklayın ardından.
  • Araçlar > Ayarlar sekmesine  tıklayın.
  • Temalar sekmesine tıklayın.

Vivaldi Browser Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?

  • Dilediğiniz temanın üzerine tıklayabilirsiniz.

Vivaldi Browser Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?

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