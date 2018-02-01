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Vivaldi Browser Sekme Konumu Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:00 - Tarih: 22 Nisan 2018 - Yorum: 0
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Vivaldi Browser Sekme Konumu Değiştirme Nasıl Yapılır?Vivaldi Browser ile ilgili içeriklerimizi kaleme almaya devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi web tarayıcılarında sekme konumu genellikle üst taraftadır. Ancak Vivaldi Browser’da özelleştirilebilirlik çok fazla olduğu için, dilerseniz sekme konumu dahi değiştirebilirsiniz. Sol, sağ veya alt… Karar sizin. Vivaldi Browser’da sekme konumu değiştirme nasıl yapılır, konusunu işliyor olacağız bugün de. Dilerseniz hemen ilgili adımlara göz atalım ve bunun nasıl yapılabileceğini öğrenelim.

AYRICA: Vivaldi Browser Güncelleme Nasıl Yapılır?

Vivaldi Browser Sekme Konumu Değiştirme Nasıl Yapılır?

  • Öncelikle Menü butonuna tıklayın.

Vivaldi Browser Sekme Konumu Değiştirme Nasıl Yapılır?

  • Araçlar > Ayarlar sekmesine tıklayın.

Vivaldi Browser Sekme Konumu Değiştirme Nasıl Yapılır?

  • Sekmeler adlı bölüme giriş yapın.

Vivaldi Browser Sekme Konumu Değiştirme Nasıl Yapılır?

  • Sekme Çubuğu Konumu ile sekme konumunu değiştirin.

Vivaldi Browser Sekme Konumu Değiştirme Nasıl Yapılır?

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