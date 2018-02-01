Vivaldi Browser ile ilgili içeriklerimizi kaleme almaya devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi web tarayıcılarında sekme konumu genellikle üst taraftadır. Ancak Vivaldi Browser’da özelleştirilebilirlik çok fazla olduğu için, dilerseniz sekme konumu dahi değiştirebilirsiniz. Sol, sağ veya alt… Karar sizin. Vivaldi Browser’da sekme konumu değiştirme nasıl yapılır, konusunu işliyor olacağız bugün de. Dilerseniz hemen ilgili adımlara göz atalım ve bunun nasıl yapılabileceğini öğrenelim.

AYRICA: Vivaldi Browser Güncelleme Nasıl Yapılır?

Vivaldi Browser Sekme Konumu Değiştirme Nasıl Yapılır?

Öncelikle Menü butonuna tıklayın.

Araçlar > Ayarlar sekmesine tıklayın.

Sekmeler adlı bölüme giriş yapın.