Vivaldi ile ilgili ipuçlarını aktarmaya devam ediyoruz. Önceki günlerde arka plan resmi değiştirme konusunu işlemiştik. Bugün ise çok önemli bir özellikten bahsediyor olacağız. Vivaldi ile default olarak gelen bir özellik mevcut: sayfa görüntüsü çekme özelliği! Bu özellik sayesinde sayfanın tamamının veya belirli bir bölümünün görüntüsünü çekebilirsiniz. Hem de ek olarak eklenti kurmanıza gerek kalmadan. Yapmanız gereken ise çok basit, aşağıdaki belirtilen butona tıklamanız yeterlidir.

AYRICA: Vivaldi Browser Panel Gizleme Nasıl Yapılır?

Vivaldi Browser Sayfa Görüntüsü Çekme Nasıl Yapılır?