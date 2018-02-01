Vivaldi Browser‘da panel gizleme ile ilgili bir içerik kaleme almıştık. Şimdi ise panel konumu değiştirme ile ilgili adımlara göz atıyor olacağız. Normalde panel solda bulunuyor ancak kullanım alışkanlığınıza göre paneli sağ tarafa da alabilirsiniz. Panel, bildiğiniz gibi birçok özelliğe (İndirilenler, Yer İmleri v.b.) daha hızlı ulaşmanızı sağlayan bir özellik. Dolayısı ile bunun konumunu değiştirmek isterseniz eğer, aşağıdaki adımları izlemeniz bu yönde yeterli olacaktır.

AYRICA: Vivaldi Browser Arka Plan Resmi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Vivaldi Browser Panel Konumu Değiştirme Nasıl Yapılır?

Menü butonuna tıklayın.

butonuna tıklayın. Araçlar > Ayarlar sekmesine tıklayın.

> sekmesine tıklayın. Panel sekmesine tıklayın.