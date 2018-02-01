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Vivaldi Browser Panel Gizleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:47 - Tarih: 26 Nisan 2018 - Yorum: 0
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Vivaldi Browser Panel Gizleme Nasıl Yapılır?Vivaldi Browser‘da standart olarak gelen bir panel bulunuyor. Bu panel ile birlikte Yer İmleri, Notlar ve İndirmeler gibi bölümlere daha hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Dolayısı ile pratik bir özellik denilebilir. Ancak dilerseniz Vivaldi Browser’daki paneli gizlemek isteyebilirsiniz. Yani ekranda yer kaplamamasını isteyebilirsiniz. Bu yüzden de sizlerle panel gizleme yöntemini paylaşmak istiyoruz. Çok basit bir işlem olsa da, her zaman olduğu gibi bilmeyenler ile paylaşıyor olacağız.

AYRICA: Vivaldi Browser Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?

Vivaldi Browser Panel Gizleme Nasıl Yapılır?

  • Öncelikle tarayıcınızı açın.
  • Ardından sol alttaki Paneli Gizle butonuna tıklayın.

Vivaldi Browser Panel Gizleme Nasıl Yapılır?

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