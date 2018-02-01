Vivaldi Browser ile ilgili ipuçlarını aktarmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz içeriğimizde sekme konumu değiştirme ile ilgili adımlara göz atmış idik. Şimdi ise, çok önemli bir ipucunu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bazen önemli olan bir sekmeyi yanlışlıkla kapattığınız olabilir. Bu sekmeye tekrar nasıl ulaşabilirsiniz? Vivaldi Browser’daki “Kapalı sekmeler” adlı bölüm ile kapalı sekmeleri görüntüleyebilirsiniz ve kapattığınız sekmeleri tekrar açabilirsiniz. Anlatıma geçiyoruz…

AYRICA: Vivaldi Browser Güncelleme Nasıl Yapılır?

Vivaldi Browser Kapalı Sekmeler Nasıl Görüntülenir?

Öncelikle tarayıcınızı açın.

Kapalı sekmeler adlı butona tıklayın.