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Vivaldi Browser için İndirme Geçmişini Görüntüleme Eklentisi

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:06 - Tarih: 23 Haziran 2018 - Yorum: 0
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Vivaldi Browser için İndirme Geçmişini Görüntüleme EklentisiVivaldi Browser ile ilgili ipuçlarını aktarmaya devam ediyoruz. Kullananların bileceği üzere, Vivaldi Browser’da indirme geçmişi, dahili olarak Panel bölümünde bulunuyor. Ancak buna alışkın olmayanlar olabilir. Siz de benim gibi Chrome’un İndirilenler bölümünü özlemiş olabilirsiniz. Bunun için sizlerle, aradığım ve sonunda bulduğum çok pratik bir kısayol eklentisini paylaşacağım. Tarayıcınızın sağ üst bölümüne İndirilenler bölümüne bağlantı içeren bir buton ekleyen bu eklenti ile indirilen dosyalarınızı daha kolay bir şekilde inceleyebilirsiniz. Ne kadar gerekli tartışılır ancak benim için çok önemli ve işlevsel bir eklenti olduğu aşikâr. Faydalı olmasını temenni ediyorum.

İndir: Downloads (Eklenti)

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