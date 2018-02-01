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Vivaldi Browser Güncelleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:12 - Tarih: 21 Nisan 2018 - Yorum: 0
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Vivaldi Browser Güncelleme Nasıl Yapılır?Geçtiğimiz bir içeriğimizde Vivaldi Browser‘ı sizlere tanıtmıştık. Şimdi ise Vivaldi Browser ile ilgili olarak içerikler kaleme almaya başlayacağız. Böylelikle yeni kullanıcıların işine yarayacak ipuçlarını aktarmayı hedefliyoruz. Öncelikle, şunu belirtelim. Tarayıcınızın stabilitesi için güncel versiyonda olması çok önem arz eder. Bu yüzden aralıklarla güncellemeleri kontrol etmeniz gerekir. Peki, Vivaldi Browser nasıl güncellenir? İşte bu içeriğimizde bu konuyu inceliyor olacağız.

AYRICA: Vivaldi Güncellemelerini Nasıl Takip Edebilirim?

Vivaldi Browser Güncelleme Nasıl Yapılır?

  • Öncelikle Vivaldi butonuna tıklayın.

Vivaldi Browser Güncelleme Nasıl Yapılır?

  • Yardım > Güncellemeleri Denetle… sekmesine tıklayın.

Vivaldi Browser Güncelleme Nasıl Yapılır?

  • Güncelleme var ise, yüklenmeye başlayacaktır.

Vivaldi Browser Güncelleme Nasıl Yapılır?

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