Geçtiğimiz bir içeriğimizde Vivaldi Browser‘ı sizlere tanıtmıştık. Şimdi ise Vivaldi Browser ile ilgili olarak içerikler kaleme almaya başlayacağız. Böylelikle yeni kullanıcıların işine yarayacak ipuçlarını aktarmayı hedefliyoruz. Öncelikle, şunu belirtelim. Tarayıcınızın stabilitesi için güncel versiyonda olması çok önem arz eder. Bu yüzden aralıklarla güncellemeleri kontrol etmeniz gerekir. Peki, Vivaldi Browser nasıl güncellenir? İşte bu içeriğimizde bu konuyu inceliyor olacağız.

AYRICA: Vivaldi Güncellemelerini Nasıl Takip Edebilirim?

Vivaldi Browser Güncelleme Nasıl Yapılır?

Öncelikle Vivaldi butonuna tıklayın.

Yardım > Güncellemeleri Denetle… sekmesine tıklayın.