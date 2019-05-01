Vivaldi Browser varsayılan olarak İnternet geçmişini üç aylık süre ile kayıt altına almaktadır. Ancak bu özelliği değiştirebilirsiniz. Yani Vivaldi Browser'ın geçmişi sürekli kaydetmesi mümkündür. Bunun için öncelikle tarayıcınızı açın ve Ayarlar > Gizlilik sekmesine tıklayın. Tarama Geçmişini Kaydet başlığı altındaki açılır menüden "Sürekli" seçeneğini seçin. İlgili bölüme ait görseli hemen aşağıda paylaşıyoruz. Yapmanız gereken farklı bir işlem bulunmuyor.

Vivaldi Browser Geçmişi Sürekli Kaydetsin

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