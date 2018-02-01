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Vivaldi Browser Geçmiş Silme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:04 - Tarih: 01 Mayıs 2018 - Yorum: 0
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Vivaldi Browser Geçmiş Silme Nasıl Yapılır?Geçtiğimiz içeriklerimizde Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Edge ve Safari gibi tarayıcılar için geçmiş silme konularını işlemiştik. Her tarayıcı, ziyaret ettiğiniz web sitelerinin çerezlerini kayıt altına alır ve bu sayfalara daha hızlı bir şekilde erişmenize olanak tanır. Dolayısı ile zaman zaman arama geçmişinizi temizlemeniz iyi olacaktır. Peki, şunu soralım. Vivaldi Browser’da geçmiş silme nasıl yapılır? Vivaldi Browser ile ilgili bu içeriğimizde ise ilgili konuyu işliyor olacağız.

AYRICA: Vivaldi Browser Sayfa Görüntüsü Çekme Nasıl Yapılır?

Vivaldi Browser Geçmiş Silme Nasıl Yapılır?

  • Öncelikle tarayıcınızı açın.

Vivaldi Browser Geçmiş Silme Nasıl Yapılır?

  • Araçlar > Geçmiş sekmesine tıklayın.

Vivaldi Browser Geçmiş Silme Nasıl Yapılır?

  • Tarama Verilerini Temizle butonuna tıklayın.

Vivaldi Browser Geçmiş Silme Nasıl Yapılır?

  • Açılan penceredeki seçenekleri aşağıdaki gibi yapılandırın.

Vivaldi Browser Geçmiş Silme Nasıl Yapılır?

  • Tarama Verilerini Temizle butonu ile geçmişi tamamen silin.

Vivaldi Browser Geçmiş Silme Nasıl Yapılır?

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