Geçtiğimiz içeriklerimizde Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Edge ve Safari gibi tarayıcılar için geçmiş silme konularını işlemiştik. Her tarayıcı, ziyaret ettiğiniz web sitelerinin çerezlerini kayıt altına alır ve bu sayfalara daha hızlı bir şekilde erişmenize olanak tanır. Dolayısı ile zaman zaman arama geçmişinizi temizlemeniz iyi olacaktır. Peki, şunu soralım. Vivaldi Browser’da geçmiş silme nasıl yapılır? Vivaldi Browser ile ilgili bu içeriğimizde ise ilgili konuyu işliyor olacağız.

AYRICA: Vivaldi Browser Sayfa Görüntüsü Çekme Nasıl Yapılır?

Vivaldi Browser Geçmiş Silme Nasıl Yapılır?

Öncelikle tarayıcınızı açın.

Araçlar > Geçmiş sekmesine tıklayın.

Tarama Verilerini Temizle butonuna tıklayın.

Açılan penceredeki seçenekleri aşağıdaki gibi yapılandırın.