Vivaldi Browser, her geçen gün daha da gelişmeye devam ediyor. Açıkçası Chromium tabanlı olup da, bu kadar fazla kişiselleştirmeye izin veren neredeyse başka bir tarayıcı yok denilebilir. Konumuza dönecek olursak, bildiğiniz gibi artık birçok tarayıcı Flash desteğini bırakıyor. Vivaldi Browser da, Flash'ı otomatik engelliyor. Ancak isteğe bağlı bir özellik sayesinde, dilerseniz Flash'ı tekrar aktive edebilirsiniz. Bunun için ise, aşağıdaki adımları incelemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: Vivaldi Browser Profil Düğmesini Gizleyelim

Vivaldi Browser Flash Etkinleştirme Nasıl Yapılır?

1) Ayarlar sekmesine tıklayın.

2) Sol menüdeki Web Sayfaları bölümüne giriş yapın.

3) Eklentiler > Flash Eklentisini Etkinleştir seçeneğini onaylayın.