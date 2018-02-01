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Vivaldi Browser Arka Plan Resmi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:21 - Tarih: 27 Nisan 2018 - Yorum: 0
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Vivaldi Browser Arka Plan Resmi Değiştirme Nasıl Yapılır?Vivaldi ile ilgili içerik kaleme almaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz içeriklerimizde ise, panel gizleme ve tema değiştirme gibi konuların yanı sıra, yer imi çubuğunu gösterme ve kapalı sekmeleri görüntülemek gibi konulara da değinmiştik. Dolayısı ile Vivaldi Browser ile ilgili ipuçlarını aktarmaya devam ediyoruz. Şimdi ise arka plan resmi değiştirme ile ilgili adımlara göz atıyor olacağız. Böylelikle Başlangıç Sayfası açıldığında görüntülemek istediğiniz bir background belirleyebilirsiniz.

AYRICA: Vivaldi Browser Sekme Konumu Değiştirme Nasıl Yapılır?

Vivaldi Browser Arka Plan Resmi Değiştirme Nasıl Yapılır?

  • Öncelikle tarayıcınızı açın.
  • Menü adlı Vivaldi butonuna tıklayın.
  • Araçlar > Ayarlar sekmesine tıklayın.
  • Başlangıç Sayfası adlı bölüme giriş yapın.

Vivaldi Browser Arka Plan Resmi Değiştirme Nasıl Yapılır?

  • Arka Plan Resmi bölümünden bir fotoğraf seçebilirsiniz.

Vivaldi Browser Arka Plan Resmi Değiştirme Nasıl Yapılır?

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