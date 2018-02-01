Son zamanlardaki popüler tarayıcılar, adres çubuğunda web sitesinin tam adresini göstermiyor. Yani kalabalık bir görüntü yerine, daha sade ve kısa bir URL gösteriyor. Vivaldi Browser‘da da böyle. Ancak isteğe bağlı olarak adres çubuğunda tam adresi göstermek mümkün. Benim gibi tam adresi görmek istiyorsanız, bu özelliği aktive edebilirsiniz. Yapmanız gereken ise aşağıdaki adımları izlemek olacaktır. Böylelikle adres çubuğunda tam link adresi çıkmaya başlayacaktır.

AYRICA: Vivaldi Browser için İndirme Geçmişini Görüntüleme Eklentisi

Vivaldi Browser Adres Çubuğunda Tam Adresi Göstermek

Adres çubuğuna vivaldi://settings yazın ve ilerleyin.

yazın ve ilerleyin. Adres Çubuğu sekmesine tıklayın.