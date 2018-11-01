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Visual Studio Code’u Türkçe Yapalım

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 21:08 - Tarih: 21 Kasım 2018 - Yorum: 0
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Visual Studio Code'u Türkçe YapalımVisual Studio Code adlı kod düzenleme programı ilk kurulduğu zaman varsayılan olarak İngilizce geliyor. Ancak arzu ederseniz Microsoft tarafından dağıtılan Türkçe Dil Paketi‘ni kolaylıkla kurabilirsiniz. Bunun için yapılması gereken ise çok kolay. Öncelikle buradaki bağlantıya tıklayın ve Install adlı butona tıklayın. Ardından zaten programa yönlendirileceksiniz. Programı açtıktan sonra da ilgili dil paketini (eklentisini) kurabilirsiniz. Programı yeniden başlatıp açmayı unutmayın…

AYRICA: Visual Studio Code’da Hoş Geldiniz Sayfasını Kapatmak

Visual Studio Code’u Türkçe Yapalım

Visual Studio Code'u Türkçe Yapalım

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