Şu sıralar Microsoft tarafından geliştirilen bir kod düzenleme editörü olan Visual Studio Code‘u inceliyorum. Benim gibi bazı konuları merak edenler için, ben de yaptığım araştırmaları yazmaya çalışacağım. Visual Studio Code’da tema rengini değiştirmek dilerseniz mümkündür. Yani kodlarınızın nasıl görüneceğini, temanızın nasıl olması gerektiğini mevcut tema renkleri vasıtası ile değiştirerek belirleyebilirsiniz. Bunun için ise yapmanız gereken basit. İşte sizlerle o adımları paylaşıyoruz…

AYRICA: Visual Studio Code Nedir? Ne İşe Yarar?

Visual Studio Code’da Tema Rengini Değiştirmek

Öncelikle programı açalım.

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