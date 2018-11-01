Notepad++‘da da sözcük kaydırma adlı bir özellik mevcut. Böylelikle yazdığınız kodlar tek satırda ilerlemek yerine, direkt bir alt satıra geçecektir. Bu şekilde daha rahat bir kullanım imkânı oluştuğuna inanıyorum. Visual Studio Code‘da da kodlar varsayılan olarak tek satırda ilerliyor. Fakat dilerseniz sözcük kaydırma özelliğini açarak, bu durumun önüne geçebilmektesiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek Visual Studio Code’da sözcük kaydırma özelliğini açmayı öğrenin.

AYRICA: Visual Studio Code’da Güncelleme Denetleme Nasıl Yapılır?

Visual Studio Code’da Sözcük Kaydırmayı Açalım

Öncelikle programı açıyoruz.

Görünüm adlı bölüme giriş yapalım.