Tavsiye: Google Belgeseli – Türkçe (Bir Başarı Hikâyesi) Hatırlayalım: Lizzie Velasquez: Gerçek Bir Mücadele Öyküsü
Fatih Özel Kolej

Visual Studio Code’da Mini Haritayı Kapatalım

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:40 - Tarih: 22 Kasım 2018 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Visual Studio Code'da Mini Haritayı KapatalımVisual Studio Code‘da birçok işlevsel ve pratik fonksiyon mevcut. Örneğin, yazdığınız kodların hemen sağ tarafında bir mini harita bölümü mevcut. Bu bölüm mevcut olan kodlarınızın tümünü kapsıyor ve kodlar arasında daha rahat gezinmenize de olanak tanıyor. Ancak ben kodlama yaparken ekranda çok fazla seçeneğin görünmesini pek tercih etmem. Eğer siz de Visual Studio Code’da mini haritayı kapatmak istiyorsanız, bu elbette mümkündür. Aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli.

AYRICA: Visual Studio Code’da Sözcük Kaydırmayı Açalım

Visual Studio Code’da Mini Haritayı Kapatalım

  • Öncelikle programı açalım.
  • Görünüm adlı bölüme giriş yapalım.

Visual Studio Code'da Mini Haritayı Kapatalım

  • Mini Haritayı Aç/Kapat sekmesine tıklayalım.

Visual Studio Code'da Mini Haritayı Kapatalım

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Bugün Günlerden: . Toplam 19 kategorideki 7.890 yazıda 8.175 yorum bulunmaktadır.
Yukarı Çık