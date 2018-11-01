Visual Studio Code‘da birçok işlevsel ve pratik fonksiyon mevcut. Örneğin, yazdığınız kodların hemen sağ tarafında bir mini harita bölümü mevcut. Bu bölüm mevcut olan kodlarınızın tümünü kapsıyor ve kodlar arasında daha rahat gezinmenize de olanak tanıyor. Ancak ben kodlama yaparken ekranda çok fazla seçeneğin görünmesini pek tercih etmem. Eğer siz de Visual Studio Code’da mini haritayı kapatmak istiyorsanız, bu elbette mümkündür. Aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli.

AYRICA: Visual Studio Code’da Sözcük Kaydırmayı Açalım

Visual Studio Code’da Mini Haritayı Kapatalım

Öncelikle programı açalım.

Görünüm adlı bölüme giriş yapalım.