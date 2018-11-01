Visual Studio Code editörünü ilk açtığınız zaman karşınıza bir Hoş Geldiniz sayfası çıkmaktadır. Bu sayfa üzerinde ise, özelleştirme ve öğrenme gibi birçok konu çerçevesinde bağlantılar bulunmaktadır. Ancak programa alıştıktan sonra, bu sayfanın her açılışta aktive olmasını istemeyebilirsiniz. Bunun için Visual Studio Code’da hoş geldiniz sayfasını kapatmak mümkündür. Böylelikle programı bir daha açtığınız zaman ilgili sayfa tekrar açılmayacaktır. İşte nasıl yapıldığı…

AYRICA: Visual Studio Code’da Tema Rengini Değiştirmek

Visual Studio Code’da Hoş Geldiniz Sayfasını Kapatmak