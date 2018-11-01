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Visual Studio Code’da Güncelleme Denetleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 21:09 - Tarih: 21 Kasım 2018 - Yorum: 0
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Visual Studio Code'da Güncelleme Denetleme Nasıl Yapılır?Visual Studio Code‘u kullanmaya başladıysanız, her zaman güncel kalmalısınız. Daha stabil bir kullanım için bu gerekli. Bu yüzden güncellemeleri aralıklarla manuel olarak da denetlemeniz yerinde bir davranış olacaktır. Peki, bunu nasıl yapabiliriz? Programı açtıktan sonra, Yardım bölümünde yer alan Check for Updates… sekmesine tıklamanız yeterli olacaktır. Herhangi bir güncelleme olup, olmadığını bu şekilde anlayabilir, var ise yüklemeye başlayabilirsiniz. Hepsi bu…

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Visual Studio Code’da Güncelleme Denetleme Nasıl Yapılır?

Visual Studio Code'da Güncelleme Denetleme Nasıl Yapılır?

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