Visual Studio Code’da Eklenti Yükleme Nasıl Yapılır?

Visual Studio Code için onlarca ücretsiz paylaşılan eklenti mevcut. Bu eklentileri buradaki sayfadan görüntüleyebilirsiniz. Eklenti yüklemek için ise, öncelikle yükleyeceğiniz eklenti sayfasına gelin ve ardından eklenti sayfasındaki Install butonuna tıklayın. Bu şekilde programa yönlendirilirsiniz. Akabinde ilgili eklentiyi yükleyebilirsiniz. Ancak şunu unutmayın ki, ilgili eklentinin tam olarak etkinleşmesi için programı yeniden başlatıp, açmanız gerekmektedir. Lütfen unutmayın.

Bilgi: Programın içerisinden de eklenti araması yapabilirsiniz.