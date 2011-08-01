Vin Diesel'in Yeni Filmi Bloodshot için Yeni Fragman Geldi

Başarılı oyuncu Vin Diesel'in başrolünde yer aldığı yeni filmi Durdurulamaz Güç (Bloodshot) için yeni fragman paylaşıldı. Çizgi roman uyarlaması olan filmde, bir çatışmada yaşamını yitiren Ray Garrison'ın, bilim insanlarından oluşan gizli bir teşkilat tarafından özel güçlerle hayata dönüşünü ve yaşayacaklarını izleyeceğiz.

Dave Wilson'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Bloodshot filminin oyuncu kadrosunda başrole ek Eiza Gonzalez, Guy Pearce, Toby Kebbell, Talulah Riley, Sam Heughan ve Lamorne Morris gibi isimler yer alıyor.

13 Mart 2020 tarihinde vizyona girecek olan filmin yeni fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Bloodshot Yeni Fragman İzle