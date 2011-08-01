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Vin Diesel'in Yeni Filmi Bloodshot için İlk Fragman Paylaşıldı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 19:15 - Tarih: 21 Ekim 2019 - Yorum: 0

Vin Diesel BloodshotHızlı ve Öfkeli serisiyle popülaritesini katlayan ve oldukça sevilen Vin Diesel'in yeni filmi "Bloodshot" için ilk fragman görücüye çıktı. Fragmandan heyecan ve aksiyon dozunun yüksek olduğu görülen fantastik filmin konusu ise; Ray Garrison ve eşi öldürüldükten sonra kimlikleri gizli bilim insanları Garrison'ı hayata döndürürler, fakat sonrasında gelişen olaylar Ray Garrison için oldukça kafa karıştırıcı olur.

21 Şubat 2020 tarihinde vizyona girecek olan Bloodshot için paylaşılan ilk fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Vin Diesel Bloodshot Fragman İzle

Bloodshot Fragman İzle

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