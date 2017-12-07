Uygun Fiyatlı Samsung Galaxy J2 Pro (2018) Türkiye’ye Geliyor

Samsung‘un duyurusunu yaptığı yeni akıllı telefonu Galaxy J2 Pro (2018) için hangi bölgelerde satışa sunulacağı belirtilmişti, Açıklanan listeye baktığımızda akıllı telefonun ülkemizde de kullanıcılar ile buluşacağını görüyoruz. Uygun fiyatıyla alt segmente konumlandırılan akıllı telefon, 5 inç boyutunda ekranın yanı sıra 1.4 GHz’lik Snapdragon 430 işlemci ve 2 GB RAM belleğinden gücünü alıyor. Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi ile kutusundan çıkacak olan akıllı telefonun çift SIM kart desteğine sahip olması bekleniyor. 2018′in başında tanıtılması beklenen uygun fiyatlı akıllı telefonun ülkemize ne zaman geleceği ve fiyatı henüz belli değil.