Tavsiye: Google Belgeseli – Türkçe (Bir Başarı Hikâyesi) Hatırlayalım: Lizzie Velasquez: Gerçek Bir Mücadele Öyküsü
Sponsorlu Bağlantılar

Uygun Fiyatlı Samsung Galaxy J2 Pro (2018) Türkiye’ye Geliyor

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 12:01 - Tarih: 10 Aralık 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Uygun Fiyatlı Samsung Galaxy J2 Pro (2018) Türkiye'ye GeliyorSamsung‘un duyurusunu yaptığı yeni akıllı telefonu Galaxy J2 Pro (2018) için hangi bölgelerde satışa sunulacağı belirtilmişti, Açıklanan listeye baktığımızda akıllı telefonun ülkemizde de kullanıcılar ile buluşacağını görüyoruz. Uygun fiyatıyla alt segmente konumlandırılan akıllı telefon, 5 inç boyutunda ekranın yanı sıra 1.4 GHz’lik Snapdragon 430 işlemci ve 2 GB RAM belleğinden gücünü alıyor. Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi ile kutusundan çıkacak olan akıllı telefonun çift SIM kart desteğine sahip olması bekleniyor. 2018′in başında tanıtılması beklenen uygun fiyatlı akıllı telefonun ülkemize ne zaman geleceği ve fiyatı henüz belli değil.

Uygun Fiyatlı Samsung Galaxy J2 Pro (2018) Türkiye'ye Geliyor

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Bugün Günlerden: . Toplam 19 kategorideki 7.468 yazıda 7.913 yorum bulunmaktadır.
Yukarı Çık