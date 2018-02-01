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Uygun Fiyatlı Kablosuz Kulaklık: Meizu EP52

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 17:51 - Tarih: 13 Şubat 2018 - Yorum: 0
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Meizu EP52Meizu, IPX5 sertifikasıyla suya dayanıklı olan ve uygun fiyatıyla dikkat çeken yeni kulaklığı EP52′yi ülkemizde satışa sunuyor. 3 gram ağırlığı ve bu ağırlığını dengeleyecek şekilde geliştirilmiş tasarıma sahip olan kulaklık, iki saatlik şarj edilmesi ile 8 saate varan kullanım imkanı vadediyor. Ayrıca kulaklıklar, mıknatısları sayesinde birbirine tutturulabiliyor ve 5 dakika boyunca tutturulduğu takdirde otomatik olarak kendini kapatıyor. Bluetooth 4.1 bağlantı desteği ve Qualcomm aptX dijital ses algoritmasına sahip olan Meizu EP52, ülkemizdeki farklı satış noktalarında 185 – 250 TL arasında fiyat etiketlerine sahip.

Meizu EP52 Özellikleri ve Fiyatı

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