Uygun Fiyatlı Kablosuz Kulaklık: Meizu EP52

Meizu, IPX5 sertifikasıyla suya dayanıklı olan ve uygun fiyatıyla dikkat çeken yeni kulaklığı EP52′yi ülkemizde satışa sunuyor. 3 gram ağırlığı ve bu ağırlığını dengeleyecek şekilde geliştirilmiş tasarıma sahip olan kulaklık, iki saatlik şarj edilmesi ile 8 saate varan kullanım imkanı vadediyor. Ayrıca kulaklıklar, mıknatısları sayesinde birbirine tutturulabiliyor ve 5 dakika boyunca tutturulduğu takdirde otomatik olarak kendini kapatıyor. Bluetooth 4.1 bağlantı desteği ve Qualcomm aptX dijital ses algoritmasına sahip olan Meizu EP52, ülkemizdeki farklı satış noktalarında 185 – 250 TL arasında fiyat etiketlerine sahip.