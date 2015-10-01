Polar, 2014′de duyurduğu M400 isimli uygun fiyatlı aktivite takip cihazının ardından yeni cihazıyla karşımıza çıkıyor. Duyurusu yapılan Polar M430, daha üst seviyede aktivite takibi yapmak isteyenler için geliyor. Tasarım olarak çok büyük değişiklik yapılmasa bile öncekilere farklılık olarak değiştirilen kayış özelliği eklenen akıllı saat, bu sayede farklı renkler kullanılarak kişinin tarzını ön plana çıkarmasına imkan tanıyor. Ayrıca kayışların delikli yapısı da terlemeyi engelliyor ve cildin nefes almasını sağlıyor. 5 butonlu tasarımını devam ettiren Polar M430, diğer saatlerin aksine 6 adet sensör kullanarak, daha doğru kalp ritmi ölçümü yapabilen optik kalp sensörüne sahip.

Ayrıca su geçirmezliği bulunan akıllı saat, dahili GPS ile 7/24 aktivite takibi vadediyor. Bu ay sonunda ön siparişe açılması beklenen Polar M430′un fiyatı ise yaklaşık 229 euro olacak. Cihazın teknik özelliklerini gösteren kısa tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.