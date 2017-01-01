Bazı uygulamalar sadece harikadır. Altında bir neden aramanıza gerek yok. İşte o harika uygulamalardan bir tanesi de “Unsplash” olsa gerek diye düşünüyoruz. Ücretsiz olarak yüksek çözünürlüklü fotoğraf bulabileceğiniz bir uygulama. Dilerseniz wallpaper olarak kullanabileceğiniz fotoğrafların yanı sıra, mevcut blogunuz için de bulabileceğiniz muhteşem eserler var. Bugün bir kere de olsa ziyaret edin. Bizim de neden sizlerle paylaştığımızı anlıyor olacaksınız.

Adres: Unsplash