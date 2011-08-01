Instagram ve YouTube platformlarında popüler olan Vitaly Zdorovetskiy, Mısır seyahatinde Keops Piramidine çıktığı için tutuklandı ve 5 gün hapiste kaldı. Piramide tırmanış sırasında ve sonrasında çektiği fotoğraf ve videolar nedeniyle ceza alan Vitaly, korkunç şeyler gördüm dese de iyi bir amaç için yaptığından buna değdiğini ve kısa süre sonra tüm dünyanın görmesi için videosunu paylaşacağını açıkladı.
Ünlü YouTuber - Instagram Fenomeni Tutuklandı
Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:11 - Tarih: 17 Ocak 2020 - Yorum: 0
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