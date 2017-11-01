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Uncharted’ın 10. Yılı için Özel Video Paylaşıldı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 12:48 - Tarih: 19 Kasım 2017 - Yorum: 0
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Naughty Dog tarafından geliştirilen Uncharted, Uncharted: Drake’s Fortune oyunuyla PlayStation 3′de başladığı Nathan Drake macerasını, Uncharted 4: A Thief’s End ile sonlandırmıştı. Sonrasında da serinin takipçileri Uncharted: Kayıp Miras oyunu ile tekrardan özlem giderdiler. Bugün itibarıyla da Uncharted: Drake’s Fortune’ın 10. yılı olduğu için özel bir video paylaşıldı. Ek olarak, 10. yıla özel olarak hazırlanan PlayStation teması ve profil avatarı da 21 Kasım’a kadar ücretsiz olacak. Paylaşılan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler…

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