Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu: Haluk Bilginer!

Bu yıl düzenlenen 47. Uluslararası Emmy Ödülleri ülkemiz için gurur verici bir şekilde gerçekleşti. Haluk Bilginer, Şahsiyet dizisinde canlandırdığı Agah Beyoğlu karakteri ile "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazandı. Aynı kategorideki rakipleri arasında Come Home, Impuros ve Beat dizisi bulunuyordu ve Haluk Bilginer, İngiltere, Brezilya ve Almanya yapımı dizileri geride bırakarak ödülün sahibi oldu.

Ödülü aldıktan sonra konuşma yapan Haluk Bilginer, ''Çok iyi hissediyorum. Kendimden çok Türkiye'ye bu ödül gittiği için çok mutluyum. Çok severek, beğenerek yaptığımız bir işin başkaları tarafından da uluslararası bir platformda takdir edilmesi ve ödülle taçlandırılması çok mutlu edici bir şey. Çok mutluyum.'' açıklamalarında bulundu.