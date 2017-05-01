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Ücretsiz WordPress Temaları için Resmi Siteyi Kullanın

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 18:23 - Tarih: 11 Ekim 2017 - Yorum: 0
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Ücretsiz WordPress Temaları için Resmi Siteyi KullanınWordPress. Kuşkusuz en çok kullanılan içerik yönetim sistemi. Açık kaynak bir yapıya sahip olduğu için, maalesef ki kötücül amacı olan insanlar temaların içerisinde virüs v.b. kodlar ekleyebiliyor. Bu yüzden ücretsiz WordPress temaları için her zaman resmi siteyi kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Buraya tıklayarak WordPress’in resmi olarak yayımladığı ücretsiz temalara ulaşabilir, bu temaları gönül rahatlığı ile indirebilir, web sitenize kurulum işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

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