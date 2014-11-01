Geçtiğimiz içeriklerimizde ücretsiz stok fotoğraflara yönelik alternatiflerden olan Unsplash ve Pexels ile ilgili içerik kaleme almıştık. Gerek wallpaper olarak, gerek blogunuz için kullanabileceğiniz birçok kaliteli fotoğrafın yer aldığı bir alternatif daha mevcut: Pixabay. İçerisinde 880.000 üzerinde ücretsiz fotoğraf ve vektör barındıran Pixabay, kesinlikle birçok kaliteli ve iyi görünümlü fotoğraflara ev sahipliği yapmaktadır. Stok fotoğraf ihtiyaçlarınız için düzenli olarak ziyaret etmenizde fayda bulunmaktadır. Web sitesinin bağlantısı ise hemen aşağıda yer almaktadır.

Adres: Pixabay