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Ücretsiz Stok Fotoğraflar #1: Pexels

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:19 - Tarih: 23 Şubat 2017 - Yorum: 0
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Ücretsiz Stok Fotoğraflar #1: PexelsGünümüzde bloglar çok aktif olarak kullanılıyor. Dolayısı ile içeriklerimizin ilgi çekici olması için görsel kullanmak da bu yönde önem arz etmektedir. Google Görseller haricinde nereden fotoğraf bulabileceğinizi biliyor musunuz? Ücretsiz stok fotoğrafların paylaşıldığı bir web sitesi olan Pexels, bu yönde oldukça önemli alternatifler arasında yer alıyor. Unsplash‘teki kadar güzel ve ücretsiz fotoğraf bulabilirsiniz. Ayrıca blogunuz için kullanabileceğiniz harika fotoğraflar da mevcut. Aşağıdaki bağlantı ile Pexels adlı web sitesine ulaşabilirsiniz.

Adres: Pexels

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