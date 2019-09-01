Ücretsiz Android Oyunları: Construction City 2

Ücretsiz Android oyunları ve ücretsiz iOS oyunları için hazırladığımız yazı dizimizin bugünkü oyunu Construction City 2. HeavyFall Studio tarafından şu an için sadece Android için geliştirilen Construction City 2, 25 adet inşaat aracı kullanarak gerçekçi fizik eşliğinde inşaat yapacağınız bir oyun. 5 tematik düya olmak üzere 120 bölümden oluşan oyun, Google Play üzerinde 5 milyondan fazla indirme almış.

Ücretsiz Android - iOS Oyunları: Construction City 2

Construction City 2, Android cihazları için 4.1 ve üzeri sistem gereksinimine ihtiyaç duymaktadır. Oyunun görsellerine, tanıtım videosuna ve Google Play indirme bağlantısına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Construction City 2 Görselleri

Construction City 2 Video İzle

Ücretsiz Android - iOS oyunu için bugün Construction City 2 oyununu seçtik. Ücretsiz Android oyunları ve ücretsiz iOS oyunları arıyorsanız, Teknobeyin.com olarak hazırlayacağımız yazı dizilerimizi takip etmeyi unutmayın. İyi oyunlar dileriz...

Construction City 2 Android İndir - Oyna