Ücretsiz Android Oyunları: Banana Kong Blast

Banana Kong geliştiricisinin başka bir şirket ile ortaklaşa geliştirdiği Banana Kong Blast, ücretsiz Android oyunları arayanlar için bir tercih olabilir. 100.000'den fazla indirme alan oyun, 3D grafikleri ile macera oyunları sevenlerin boş vakitlerini güzel geçirtecek. Android cihazları için 4.4 ve üzeri sistem gereksinimine ihtiyaç duyan oyunun görsellerine, tanıtım videosuna ve indirme linkine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Banana Kong Blast Görselleri

Banana Kong Blast Tanıtım Videosu İzle

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Banana Kong Blast Android Oyna - İndir