Bu sitedeki her şey ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Ücretsiz Android - iOS Uygulamaları: Steam

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:34 - Tarih: 04 Ekim 2019 - Yorum: 0

SteamÜcretsiz Android uygulamaları ve ücretsiz iOS uygulamaları yazı dizimizin bugünkü konuğu Steam. Oyunların geniş çapta dağıtımı ve iletişim sunan Steam uygulaması, Valve şirketi tarafından geliştirilmiştir. Bu uygulama sayesinde de her yerden Steam topluluğuna katılabilir, arkadaşlarınızla sohbet edebilir, Steam indirimlerinden yararlanabilir ve kullanıcı profillerine göz atabilirsiniz. Daha birçok özelliğe sahip olan Steam uygulamasını aşağıdaki indirme linkleri üzerinden indirebilirsiniz.

Ücretsiz Android - iOS Uygulamaları: Steam

Ayrıca Steam uygulamasının Android için 4.0 ve üzeri, iOS için ise 6.1 ve üzeri sistemleri desteklediğini belirtelim. Uygulamada Türkçe dil desteği de bulunmaktadır.

Steam Uygulama Görselleri

Steam Uygulama Görselleri - 1 Steam Uygulama Görselleri - 2 Steam Uygulama Görselleri - 3

Ücretsiz Android - iOS uygulamaları yazımızda bugün Steam uygulamasını işledik. Ücretsiz Android uygulamaları ve ücretsiz iOS uygulamaları arıyorsanız, Teknobeyin.com olarak bu yönde hazırlayacağımız yazı dizilerimizi takip etmeyi unutmayın.

Steam Android iOS İndir

Steam iOS İndir

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri