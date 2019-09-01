Ücretsiz Android - iOS Uygulamaları: Steam

Ücretsiz Android uygulamaları ve ücretsiz iOS uygulamaları yazı dizimizin bugünkü konuğu Steam. Oyunların geniş çapta dağıtımı ve iletişim sunan Steam uygulaması, Valve şirketi tarafından geliştirilmiştir. Bu uygulama sayesinde de her yerden Steam topluluğuna katılabilir, arkadaşlarınızla sohbet edebilir, Steam indirimlerinden yararlanabilir ve kullanıcı profillerine göz atabilirsiniz. Daha birçok özelliğe sahip olan Steam uygulamasını aşağıdaki indirme linkleri üzerinden indirebilirsiniz.

Ayrıca Steam uygulamasının Android için 4.0 ve üzeri, iOS için ise 6.1 ve üzeri sistemleri desteklediğini belirtelim. Uygulamada Türkçe dil desteği de bulunmaktadır.

Steam Uygulama Görselleri

Ücretsiz Android - iOS uygulamaları yazımızda bugün Steam uygulamasını işledik. Ücretsiz Android uygulamaları ve ücretsiz iOS uygulamaları arıyorsanız, Teknobeyin.com olarak bu yönde hazırlayacağımız yazı dizilerimizi takip etmeyi unutmayın.

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