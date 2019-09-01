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Ücretsiz Android - iOS Uygulamaları: LINE: Ücretsiz Arama ve Mesaj

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 14:33 - Tarih: 08 Ekim 2019 - Yorum: 0

LINE: Ücretsiz Arama ve Mesaj Android iOSLINE Corporation tarafından Android ve iOS cihazları için geliştirilen Line uygulaması, ücretsiz mesajlaşmanın yanı sıra ücretsiz sesli ve görüntülü arama yapabildiğiniz başarılı bir uygulamadır. iOS cihazları için uygulamanın 10.0 ve üzeri sistem gereksinimi istediğini belirtelim. Uygulamanın bazı özelliklerini, görsellerini ve indirme bağlantılarını aşağıdan bulabilirsiniz.

Ücretsiz Android - iOS Uygulamaları: LINE: Ücretsiz Arama ve Mesaj

Arkadaşlarınızla grup şeklinde görüntülü aramalar yapabilir ve koyu sohbetlere dalabilirsiniz. İstediğiniz şekilde anketler oluşturarak, sevdiklerinizin tavsiyesiyle karar verebilirsiniz.

Fotoğraf ve konum gönderimine ek birbirinden güzel çıkartmalarla gönderilerinizi süsleyebilirsiniz. Mobil sürümünün yanında isterseniz bilgisayarınızı eşitleyerek, PC üzerinden sohbetlerinize devam edebilirsiniz. Bunu kullanırken mobilde internet bağlantınızın açık olması gerekmemektedir.

LINE: Ücretsiz Arama ve Mesaj Görselleri

LINE: Ücretsiz Arama ve Mesaj Görselleri - 1 LINE: Ücretsiz Arama ve Mesaj Görselleri - 2 LINE: Ücretsiz Arama ve Mesaj Görselleri - 3 LINE: Ücretsiz Arama ve Mesaj Görselleri - 4

LINE Ücretsiz Arama ve Mesaj Android iOS İndir

LINE: Ücretsiz Arama ve Mesaj Android İndir LINE: Ücretsiz Arama ve Mesaj iOS İndir

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