LINE Corporation tarafından Android ve iOS cihazları için geliştirilen Line uygulaması, ücretsiz mesajlaşmanın yanı sıra ücretsiz sesli ve görüntülü arama yapabildiğiniz başarılı bir uygulamadır. iOS cihazları için uygulamanın 10.0 ve üzeri sistem gereksinimi istediğini belirtelim. Uygulamanın bazı özelliklerini, görsellerini ve indirme bağlantılarını aşağıdan bulabilirsiniz.

Ücretsiz Android - iOS Uygulamaları: LINE: Ücretsiz Arama ve Mesaj