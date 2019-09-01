Ücretsiz Android uygulamaları ya da ücretsiz iOS uygulamaları için bugün hazırladığımız içeriğimiz KADES. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan resmi mobil uygulama, artan kadına şiddet olayları için yardım amaçlı olup, birinden şiddet gören ya da görme ihtimali olan kadınların uygulama üzerinden tek tuşla yapılabilen ihbar ile hızlı bir şekilde bulundukları konuma ekip gönderimini sağlamaktadır.

Ücretsiz Android - iOS Uygulamaları: KADES

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KADES uygulaması sayesinde kadınlara yönelik tehdit unsurlarına karşı acil durumlarda müdahale sürelerinin kısaltılmasını hedeflediklerini dile getirdi. Ayrıca polis sorumluluk bölgesindeki vakalarda olaya müdahale süresinin ortalama 5 dakika olduğu belirtildi. Uygulamayı yükledikten sonra bilgilerinizle kayıt oluyorsunuz ve doğrulama işlemini tamamlayınca kullanmaya başlayabilirsiniz. İhbar öncesinde konumunuzu açmayı unutmayın. Uygulamanın görsellerine ve indirme bağlantılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

KADES Görselleri

Bugün KADES uygulamasını seçtik. Ücretsiz Android uygulamaları ve ücretsiz iOS uygulamaları arıyorsanız, Teknobeyin.com olarak hazırlayacağımız yazı dizilerimizi takip etmeyi unutmayın. İyi oyunlar dileriz...

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