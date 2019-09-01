Android ve iOS oyun geliştiricisi PIKPOK, 70 milyondan fazla indirilen ve çok sevilen Into the Dead oyunundan sonra ikincisi ile karşımızda. Android zombi oyunları denince akla gelen ilk oyundan sonra ikinci oyunu da denemek isteyebilirsiniz. Ücretsiz Android oyunları ve ücretsiz iOS oyunları içerisinde olan oyun, Türkçe dil desteği ile geliyor.

Ücretsiz Android - iOS Oyunu: Into the Dead 2

Hiç kimsenin güvende olmadığı zombi dünyası içerisinde ailenizi kurtarmak için ilerlemeye ve hayatta kalmaya çalıştığınız oyun, internete gerek kalmadan da çevrimdışı oynamaya izin veriyor.

Oyun içi satın alımların olduğu Into the Dead 2 oynamak için Android 4.1 ve üzeri ya da iOS 9.0 ve üzeri sistemlere sahip cihazınız olması gerekli. Oyun görselleri, videosu ve indirme linkini aşağıda bulabilirsiniz.

Into the Dead 2 Görselleri

Into the Dead 2 Video İzle

Ücretsiz Android - iOS oyunu yazımızın bugünkü oyunu Into the Dead 2 oldu. Ücretsiz Android oyunları ve ücretsiz iOS oyunları arıyorsanız, Teknobeyin.com olarak bu yönde hazırlayacağımız yazı dizilerimizi takip etmeyi unutmayın. İyi oyunlar dileriz...

Into the Dead 2 Android iOS İndir - Oyna