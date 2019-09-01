Android ve iOS cihazları için PIKPOK tarafından geliştirilen Flick Kick Football Legends, futbol severlerin denemesi gereken bir oyun. Ücretsiz Android oyunları ve ücretsiz iOS oyunları arayanlar için yayımlanan oyun, Türkçe dil desteğine de sahip. Takımınızı kurun, futbol becerilerinizi geliştirin, arkadaşlarınızla oynayın ve şampiyonluk için mücadele edin.

Ücretsiz Android - iOS Oyunu: Flick Kick Football Legends

iOS cihazlarında 7.0 ve üzeri, Android'de de 2.3.3 ve üzeri sistemlerin desteklediği oyun, milyonlarca kişi tarafından oynanıyor. Siz de futbol oyunu arıyorsanız, aşağıdaki indirme linkinden deneyebilirsiniz.

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