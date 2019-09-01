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Ücretsiz Android - iOS Oyunları: Township - Şehir ve Çiftlik

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:05 - Tarih: 14 Ekim 2019 - Yorum: 0

Township - Şehir ve Çiftlik Android iOS Oyna - İndirÜcretsiz Android oyunları ve ücretsiz iOS oyunları kapsamında hazırladığımız içeriklerin bugünkü oyunu, Township - Şehir ve Çiftlik. Playrix tarafından Android ve iOS platformları için geliştirilen oyunşehir inşa ve çiftçilik oyunları sevenleri için güzel bir seçenek olabilir. Hayalinizdeki şehri inşa edin, mahsullerinizi yetiştirin, satın ve şehrinizi geliştirmek için para kazanın.

Ücretsiz Android - iOS Oyunları: Township - Şehir ve Çiftlik

Ayrıca hayvanat bahçesi inşa ederek, hayvan yetiştiriciliği de yapabilirsiniz. Big ben ya da Özgürlük Anıtı gibi birçok şehir sembolü ile şehrinizi süsleyebilirsiniz.

100 milyondan fazla kişi tarafından indirilen oyun, Android için 4.2 ve üzeri iOS için de 9.0 ve üzeri sürümleri desteklemektedir.

Oyunun görsellerine, tanıtım videosuna ve indirme bağlantılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Township - Şehir ve Çiftlik Görselleri

Township - Şehir ve Çiftlik Görselleri - 1 Township - Şehir ve Çiftlik Görselleri - 2 Township - Şehir ve Çiftlik Görselleri - 3 Township - Şehir ve Çiftlik Görselleri - 4 Township - Şehir ve Çiftlik Görselleri - 5 Township - Şehir ve Çiftlik Görselleri - 6

Township - Şehir ve Çiftlik Tanıtım Videosu İzle

Ücretsiz Android - iOS oyunu için bugün Township - Şehir ve Çiftlik oyununu seçtik. Ücretsiz Android oyunları ve ücretsiz iOS oyunları arıyorsanız, Teknobeyin.com olarak hazırlayacağımız yazı dizilerimizi takip etmeyi unutmayın. İyi oyunlar dileriz...

Township - Şehir ve Çiftlik Android iOS Oyna - İndir

Township - Şehir ve Çiftlik Android İndir Township - Şehir ve Çiftlik iOS İndir

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