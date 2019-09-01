Google Play üzerinde aksiyon kategorisi için ChillyRoom tarafından geliştirilen Soul Knight, bol aksiyonun içerisinde hissedeceğiniz heyecanı yüksek bir oyun. Ücretsiz Android oyunları ve ücretsiz iOS oyunları arasında yer alan oyunda keşfedilmeyi bekleyen 170'den fazla silah bulunuyor. 10 milyondan fazla indirme alan oyunun görsellerini, tanıtım videosunu ve indirme linklerini aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Ücretsiz Android - iOS Oyunları: Soul Knight

Ayrıca oyunun Android cihazlar için 4.1 ve üzeri, iOS cihazlar için de 9.0 ve üzeri sistem istediğini belirtelim.

Soul Knight Görselleri

Soul Knight Oynanış Videosu İzle

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Soul Knight Android iOS İndir - Oyna