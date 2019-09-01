Ücretsiz Android - iOS Oyunları: Minion Rush: Çılgın Hırsız Resmi Oyunu

Ücretsiz Android oyunları ve ücretsiz iOS oyunları yazı dizimizin bugünkü oyunu, Minion Rush: Çılgın Hırsız Resmi Oyunu. Gameloft tarafından geliştirilen eğlenceli sonsuz koşu oyunu Türkçe dil desteğine de sahip. 100 milyondan fazla kullanıcı tarafından indirilen oyun, App Store üzerinde de aile kategorisinde 8. sırada yer alıyor.

Ücretsiz Android - iOS Oyunları: Minion Rush

Birbirinden eğlenceli koşu görevlerini yerine getirmeye çalışacağınız oyun, Android için 4.1 ve üzeri iOS için de 9.0 ve üzeri sistemleri destekliyor.

Oyunun görsellerine, tanıtım videosuna ve indirme linklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Minion Rush: Çılgın Hırsız Resmi Oyunu Görselleri

Minion Rush: Çılgın Hırsız Resmi Oyunu Video İzle

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Minion Rush: Çılgın Hırsız Resmi Oyunu Android iOS İndir - Oyna