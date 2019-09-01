Masa hokeyi oynamayı seviyorsanız, Glow Hockey tam size göre olan bir oyun. Ücretsiz Android oyunları veya ücretsiz iOS oyunları için seçtiğimiz Glow Hockey, 4 zorluk seviyesi ile sizlere heyecan verici bir masa hokeyi deneyimi sunacak. Ayrıca oyun, dikkat çeken renkli grafikleri ve ses efektleri ile kaliteli bir izlenim yaratıyor.

Ücretsiz Android - iOS Oyunları: Glow Hockey

Aynı cihaz üzerinden 2 kişilik oynamaya imkan tanıyan oyun, bu sayede arkadaşınızla eğlenceli vakit geçirmenizi sağlıyor.

100 milyondan fazla indirilme alan oyun, Android için 4.1 ve üzeri iOS platformları için de 4.3 ve üzeri sistem desteği istemektedir.

Oyunun görsellerine, tanıtım videosuna ve indirme bağlantılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Glow Hockey Görselleri

Glow Hockey Tanıtım Videosu İzle

Ücretsiz Android - iOS oyunu için bugün Glow Hockey oyununu seçtik. Ücretsiz Android oyunları ve ücretsiz iOS oyunları arıyorsanız, Teknobeyin.com olarak hazırlayacağımız yazı dizilerimizi takip etmeyi unutmayın. İyi oyunlar dileriz...

Glow Hockey Android iOS Oyna - İndir