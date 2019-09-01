Google Play ve App Store için SUD Inc. tarafından geliştirilen Dr. Parking 4, ücretsiz Android oyunları ve ücretsiz iOS oyunları arıyorsanız, deneyebileceğiniz türden bir oyun. 50 milyondan fazla kişi tarafından indirilen oyun, araba park etme oyunlarını sevenler için tercih sebebi. Zorlu çok kademeli seviyeleri ve çevrim içi gerçek zamanlı çok oyunculu modu ile dikkat çeken oyunun görsellerine, videosuna ve indirme linklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Ücretsiz Android - iOS Oyunları: Dr. Parking 4

Ayrıca Dr. Parking 4 oyununun Android 4.0.3 ve üzeri ile iOS 8.0 ve üzeri sistemleri destekleğini de belirtelim.

Dr. Parking 4 Görselleri

Dr. Parking 4 Tanıtım Videosu

Ücretsiz Android - iOS oyunu için bugün Dr. Parking 4 oyununu seçtik. Ücretsiz Android oyunları ve ücretsiz iOS oyunları arıyorsanız, Teknobeyin.com olarak hazırlayacağımız yazı dizilerimizi takip etmeyi unutmayın. İyi oyunlar dileriz...

Dr. Parking 4 İndir - Oyna