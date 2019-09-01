Ücretsiz Android oyunları ve ücretsiz iOS oyunları yazı dizimizin bugünkü oyunu Banana Kong. Google Play ve App Store üzerinden Android ve iOS kullanıcıları için paylaşılan oyun, 100 milyondan fazla kez indirme alan başarılı bir aksiyon oyunudur. Birçok engele karşı amansız mücadeleler içerisinde oynanan oyun, oldukça heyecan verici bir şekilde ilerliyor.

Ücretsiz Android - iOS Oyunları: Banana Kong

Android cihazları için 4.0.3 ve üzeri, iOS cihazları içinse 7.0 ve üzeri sistem gereksinimine ihtiyaç duyan oyunun görsellerine, tanıtım videosuna ve indirme linklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Banana Kong Görselleri

Banana Kong Video İzle

Ücretsiz Android - iOS oyunu için bugün Banana Kong oyununu seçtik. Ücretsiz Android oyunları ve ücretsiz iOS oyunları arıyorsanız, Teknobeyin.com olarak hazırlayacağımız yazı dizilerimizi takip etmeyi unutmayın. İyi oyunlar dileriz...

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