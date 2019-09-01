İlk oyunu ile büyük beğeni toplayan ve yüksek kullanıcı sayısı elde eden Angry Birds, ikinci oyunu Angry Birds 2 ile milyonları eğlendirmeye devam ediyor. Ücretsiz Android oyunları veya ücretsiz iOS oyunları arıyorsanız, 100 milyondan fazla kişinin oynadığı ve memnun kaldığı bu oyunu deneyebilirsiniz.

Ücretsiz Android - iOS Oyunları: Angry Birds 2

Kıymetli yumurtaları kurtarmak için sapanı kullanarak, kuşları domuzcukların kulelerine fırlat ve onları yere indir. Dünyanın her yerinden oyuncularla kapışın ya da arkadaşlarınızla oynayın.

Ayrıca kuşların seviyelerini yükselterek, gücüne güç katabilirsin. Bir klana katılarak yarışabilir ve lider tablosunda yükselmek için mücadele edebilirsin.

Angry Birds 2, Android platformları için 4.1 ve üzeri, iOS platformları için de 9.0 ve üzeri sistem gereksinimine ihtiyaç duymaktadır.

Oyunun görsellerine, tanıtım videosuna ve indirme bağlantılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Angry Birds 2 Görselleri

Angry Birds 2 Tanıtım Videosu İzle

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Angry Birds 2 Android iOS Oyna - İndir