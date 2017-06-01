Ücretli Firefox için Aylık Fiyat Açıklandı

İnternet kullanıcıları tarafından sitelere girildiğinde bazı sitelerde haddinden fazla reklamlar olabiliyor. Haliyle, bu da kullanıcıları rahatsız ediyor. Eskiden daha çok tercih edilen Firefox, yerini Chrome'a kaptırmış olsa da reklamsız deneyim sunacağı ücretli versiyonunu geçtiğimiz ay açıklamıştı. Şimdi de fiyatı bildirildi.

Ücretli Firefox Aylık Fiyatı Ne Kadar?

Firefox'un abonelik servisi yani ücretli Firefox fiyatı aylık olarak 4.99 dolar olarak belirlenmiş.

Yapılan açıklamaya göre toplanan ücret ortak olunan yayıncılar ile paylaşılacak. Böylece sevdiğiniz siteleri destekleyebilir ve istemediğiniz reklamlardan uzak durabilirsiniz.